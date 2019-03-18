Пение этой птицы напугает кого угодно - видео

Услышав эти звуки, вы, возможно, передумаете идти в лес в одиночку, но не пугайтесь, их издает всего лишь небольшая птица.

Трели кукабарры способны распугать не только любителей лесных прогулок, но и всех животных в округе.

Именно своими криками, похожими на человеческий хохот, эти птицы и знамениты. От этого и произошло их название. Крик начинается, как низкий "цокающий" смех, который переходит в пронзительное "ха-ха-ха".

Это птицы обитают в тропиках и редколесье Австралии и на Новой Гвинее. Их крики обозначают границы занятого участка. Особенно крикливы кукабарры по вечерам и на рассвете, а также перед сезоном размножения. Гнездятся они в дуплах деревьев. Питаются насекомыми и мелкими позвоночными — ящерицами, змеями и грызунами.

Смехом кукабарры начинает свои передачи австралийское радио.