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Пение этой птицы напугает кого угодно - видео

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Услышав эти звуки, вы, возможно, передумаете идти в лес в одиночку, но не пугайтесь, их издает всего лишь небольшая птица.

Трели кукабарры способны распугать не только любителей лесных прогулок, но и всех животных в округе.

Именно своими криками, похожими на человеческий хохот, эти птицы и знамениты. От этого и произошло их название. Крик начинается, как низкий "цокающий" смех, который переходит в пронзительное "ха-ха-ха".

Это птицы обитают в тропиках и редколесье Австралии и на Новой Гвинее. Их крики обозначают границы занятого участка. Особенно крикливы кукабарры по вечерам и на рассвете, а также перед сезоном размножения. Гнездятся они в дуплах деревьев. Питаются насекомыми и мелкими позвоночными — ящерицами, змеями и грызунами. 

Смехом кукабарры начинает свои передачи австралийское радио.




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