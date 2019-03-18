Теперь зима не близко: самые снежные моменты этого года – видео

Для многих городов мира зима закончилась не только по календарю.
Но уходить по-английски это не в ее правилах. Она оставила нам множество воспоминаний и ярких моментов.
Одни из самых увлекательных мы предлагаем посмотреть в видео.
В Сети появилось видео с самыми забавными моментами этой зимы.
Для многих городов мира зима закончилась не только по календарю.
Но уходить по-английски это не в ее правилах. Она оставила нам множество воспоминаний и ярких моментов.
Одни из самых увлекательных мы предлагаем посмотреть в видео.
Помните знаменитое видео, где корги танцуют тверк? Смотрите видео, в котором это делает пудель!
Узбекистан активно готовится к празднованию любимого праздника - Навруза. Один из самых почитаемых весенних праздников отметили с размахом в столичной школе.
Зашедший во двор лось вызвал переполох у жителей многоквартирного дома в Башкирии, но одна из женщин не растерялась.
Горный фестиваль BoogelWoogel проводится в Сочи с 2016 года. Это одно из крупнейших мероприятий такого рода.
Центральный банк Узбекистана установил с 19 марта новый обменный курс американской и европейской валют.
Министерство народного образования республики инициировало социальную акцию в поддержку проекта закона "О статусе учителя".
Американские компании намерены расширить свое присутствие на рынке Узбекистана.