Теперь зима не близко: самые снежные моменты этого года – видео

В Сети появилось видео с самыми забавными моментами этой зимы.

Для многих городов мира зима закончилась не только по календарю.

Но уходить по-английски это не в ее правилах. Она оставила нам множество воспоминаний и ярких моментов.

Одни из самых увлекательных мы предлагаем посмотреть в видео.