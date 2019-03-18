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Теперь зима не близко: самые снежные моменты этого года – видео

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© YouTube

В Сети появилось видео с самыми забавными моментами этой зимы.

Для многих городов мира зима закончилась не только по календарю.

Но уходить по-английски это не в ее правилах. Она оставила нам множество воспоминаний и ярких моментов.

Одни из самых увлекательных мы предлагаем посмотреть в видео.

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