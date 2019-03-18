Узбекские танцы и русские песни: ташкентские школьники весело отметили Навруз

Узбекистан активно готовится к празднованию любимого праздника - Навруза. Один из самых почитаемых весенних праздников отметили с размахом в столичной школе.

Учащиеся школы №52 в Ташкенте торжественно и весело отметили Навруз.

Корреспондент Sputnik Узбекистан побывала на празднике. Гулянья развернулись во дворе учебного заведения, и по-летнему теплая погода способствовала хорошему настроению.

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Судя по всему, ученики готовились к празднику основательно – ребята показали узбекские и кавказские танцы, а также исполнили известные русские песни.

По словам директора школы Ферузы Худаяровой, главная задача таких мероприятий – привить детям гордость за свою родину и помочь им не забывать великих предков.

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На празднике присутствовали учащиеся школы и их родители, жители махалли и работники РОВД.

Смотрите на видео, как прошел Навруз в столичной школе.