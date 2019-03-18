Узбекские танцы и русские песни: ташкентские школьники весело отметили Навруз

Учащиеся школы №52 в Ташкенте торжественно и весело отметили Навруз.
Корреспондент Sputnik Узбекистан побывала на празднике. Гулянья развернулись во дворе учебного заведения, и по-летнему теплая погода способствовала хорошему настроению.
Судя по всему, ученики готовились к празднику основательно – ребята показали узбекские и кавказские танцы, а также исполнили известные русские песни.
По словам директора школы Ферузы Худаяровой, главная задача таких мероприятий – привить детям гордость за свою родину и помочь им не забывать великих предков.
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На празднике присутствовали учащиеся школы и их родители, жители махалли и работники РОВД.
Смотрите на видео, как прошел Навруз в столичной школе.