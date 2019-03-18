18:24 18 Марта 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB126.18
  • EUR9410.81
  • USD8374.10
Поиск
Видео

Узбекские танцы и русские песни: ташкентские школьники весело отметили Навруз

Получить короткую ссылку
9 0 0

Новости

Все новости
Все новости
Sputnik / Дильшода Рахматова

Узбекистан активно готовится к празднованию любимого праздника - Навруза. Один из самых почитаемых весенних праздников отметили с размахом в столичной школе.

Учащиеся школы №52 в Ташкенте торжественно и весело отметили Навруз.

Корреспондент Sputnik Узбекистан побывала на празднике. Гулянья развернулись во дворе учебного заведения, и по-летнему теплая погода способствовала хорошему настроению.

Московский общегородской праздник Навруз
© Sputnik / Евгений Одиноков
Концерты и восточная кухня: чем удивит гостей Навруз-2019 на ВДНХ

Судя по всему, ученики готовились к празднику основательно – ребята показали узбекские и кавказские танцы, а также исполнили известные русские песни.

По словам директора школы Ферузы Худаяровой, главная задача таких мероприятий – привить детям гордость за свою родину и помочь им не забывать великих предков.

Царь-казан: в Узбекистане изготовили огромный котел для сумаляка >>>

На празднике присутствовали учащиеся школы и их родители, жители махалли и работники РОВД.

Смотрите на видео, как прошел Навруз в столичной школе.




Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Открытие Humo Arena в Ташкенте
Шикарный старт: как открывали Humo Arena в Ташкенте - фоторепортаж
Празднование Навруза в одной из школ Ташкента_видео
Узбекские танцы и русские песни: ташкентские школьники весело отметили Навруз
Как получить РВП
Три желанных буквы: как получить разрешение на временное проживание

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054