В Крыму развернули самый большой российский флаг

Триколор вошел в Книгу рекордов России.
"Ночные волки" также устроили мотопробег в честь пятилетней годовщины вхождения Крыма в состав России. Маршрут проходил от Симферополя через Севастополь до горы Гасфорт.
Байкеры из клуба "Ночные волки" развернули на горе Гасфорт в Крыму самый большой российский флаг.
Триколор вошел в Книгу рекордов России.
"Ночные волки" также устроили мотопробег в честь пятилетней годовщины вхождения Крыма в состав России. Маршрут проходил от Симферополя через Севастополь до горы Гасфорт.
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