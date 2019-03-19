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В Крыму развернули самый большой российский флаг

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© Ruptly .

Байкеры из клуба "Ночные волки" развернули на горе Гасфорт в Крыму самый большой российский флаг.

Триколор вошел в Книгу рекордов России.

"Ночные волки" также устроили мотопробег в честь пятилетней годовщины вхождения Крыма в состав России. Маршрут проходил от Симферополя через Севастополь до горы Гасфорт.

Теги:
Крым, Россия



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