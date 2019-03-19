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Когда пять минут до конца рабочего дня - смешное видео бегущей гориллы

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Бегущая горилла стала новым мемом Сети - смотрите видео.

Видео бегущей гориллы и случайная подпись одного из пользователей Интернета рассмешило сегодня весь мир и породило серию мемов.

"Когда тебе придерживают дверь, но ты слишком далеко", - написал мужчина в своем Twitter и прикрепил видео с гориллой.

Тут же многие пользователи начали ретвитить это видео с разными подписями.

"Когда ты очень хочешь в туалет, но понимаешь, что бежать слишком рискованно".

"Когда на пешеходном переходе тебя пропускает автомобиль, а ты понимаешь, что еще слишком далеко".

"Когда ты бежишь за кем-то, чтобы поздороваться, а потом осознаешь, что это незнакомец, но пытаешься вести себя непринужденно".

Смотрите видео и придумайте свой мем!

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