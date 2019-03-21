Жизнь, подобная весеннему утру: большой праздник в честь Навруза

Большая торжественная церемония в честь Навруза прошла в комплексе Humo Arena в Ташкенте.

Гостей праздника поприветствовал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

"Символично, что в нынешнем году торжества, посвященные празднику Навруз, проходят в этом великолепном дворце. Ведь птица Хумо – вестница добра, символ счастья, а Навруз – праздник, когда воспаряет душа, праздник весны и благоденствия. Пусть гармоничное сочетание этих двух великих символов – Хумо и Навруза – сделает нашу жизнь еще более яркой и содержательной", - отметил глава республики.

Он пожелал соотечественникам, чтобы их жизнь, подобно весеннему утру, была светлой, радостной и благополучной.

Гостями праздника стали представители государственных и общественных организаций, члены парламента и правительства, соотечественники, плодотворно трудящиеся в различных сферах, представители дипломатического корпуса.

В большом концерте принимали участие артисты разных жанров со всей республики. Конечно же, было много национальных песен и танцев.

Лучшие кадры с праздника смотрите на видео Sputnik Узбекистан.