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Жуткий взрыв на химзаводе в Китае запечатлели камеры

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© REUTERS/ Фото: RT / youtube

В Сети опубликовано видео, на котором зафиксированы взрыв на химзаводе в Яньчэне в Китае и последовавшая за ним взрывная волна.

На кадрах видно, как взрывная волна сбила с ног рабочих, стоявших у окна. Это при том, что здание, в котором находились рабочие, располагалось в километре от эпицентра взрыва.

На кадрах виден пожар, затем происходит мощный взрыв, после чего пламя и клубы дыма моментально распространяются вокруг.

Инцидент произошел в четверг, 21 марта, в химическом промышленном парке города Яньчэн.

В результате погибли 47 человек, еще 32 пострадавших находятся в критическом состоянии, а 58 — в тяжелом. В медучреждения были доставлены около 640 человек.




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