Старушка-первоклашка: как вернуться в школу в 99 лет

Леонор из Аргентины - прилежная ученица. В свои 99 лет женщина посещает начальную школу для взрослых.
Занятия проходят трижды в неделю.
Впереди ее ожидает освоение компьютера.
Пожилая китаянка поражает танцем на шесте – видео
В детстве Леонор была вынуждена бросить школу из-за смети матери, а сейчас решила нагнать упущенные возможности.
Леонор из Аргентины - прилежная ученица. В свои 99 лет женщина посещает начальную школу для взрослых.
Занятия проходят трижды в неделю.
Впереди ее ожидает освоение компьютера.
Пожилая китаянка поражает танцем на шесте – видео
Камера наблюдения «поймала» момент крушения туристического парома на реке Тигр в иракском городе Мосул.
В Сети появилось видео, на кадрах которого кролик ловко убегает от преследователя.
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