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Старушка-первоклашка: как вернуться в школу в 99 лет

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В детстве Леонор была вынуждена бросить школу из-за смети матери, а сейчас решила нагнать упущенные возможности.

Танцующая бабуля
© Youtube / MrBabovideos
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Леонор из Аргентины - прилежная ученица. В свои 99 лет женщина посещает начальную школу для взрослых.

Занятия проходят трижды в неделю.

Впереди ее ожидает освоение компьютера.

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