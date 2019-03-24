Гибель единой Югославии под бомбами НАТО – кадры из архива

Двадцать лет назад силы НАТО в обход позиции Совбеза ООН начали на Балканах военную операцию, в результате которой Югославия превратилась в руины и исчезла с карт мира.

Формальным поводом для начала бомбардировок стали обвинения в адрес официального Белграда в проведении этнических чисток против албанского населения Косова. За сутки авиаудары обрушились на семь крупных городов Югославии, в то время еще состоявшей из Сербии и Черногории.

© Sputnik / Владимир Вяткин Двадцатилетие разворота над Атлантикой

Бомбардировки продолжались с 24 марта по 10 июня 1999 года. По оценкам властей Сербии, за это время погибли около 2,5 тысячи человек, в том числе 89 детей. Ранения получили 12,5 тысячи человек.

Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что двадцатая годовщина начала бомбардировок является основанием напомнить странам НАТО, что эти действия были грубейшим нарушением международного права.

"История не знает сослагательного наклонения. То, что те события, о которых вы говорите, — бомбардировки натовской авиацией в центре Европы, были грубейшим нарушением международного права, сомнений нет ни у кого, даже у тех, кто принимал соответствующие решения, — цитирует дипломата РИА Новости. — Поэтому они очень не любят об этом вспоминать, а я думаю, что есть все основания им об этом напомнить, в том числе в контексте 20-ой годовщины".

В результате бомбардировок Югославия превратилась в руины. Материальный ущерб, по разным данным, оценивается в сумму от 30 до 100 миллиардов долларов.