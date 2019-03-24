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С пользой для души и тела: как прошел забег в Ташкенте

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Sputnik / Дильшода Рахматова

В столице 24 марта впервые прошел международный полумарафон. Ожидается, что мероприятие станет традиционным.

В забеге приняли участие любители и профессиональные легкоатлеты — всего около 1,7 тысячи человек. География участников впечатляет: в Ташкент съехались представители 28 стран.

© Sputnik / Дильшода Рахматова.
На высшем уровне: полумарафон в Ташкенте собрал более 1,5 тысячи бегунов
Не остались в стороне и звезды спорта. Достойный пример соотечественникам показали чемпион мира по тхэквондо WT Дмитрий Шокин, боксер, победитель Азиатских игр Исроил Мадримов и другие.

Среди мужчин первое место занял представитель Китая Ли Янг, второе — кыргызстанец Адилет Киштамбеков, третье — узбекистанец Андрей Петров.

Лучшей среди женщин стала Дарья Маслова из Кыргызстана. За ней следуют узбекистанки Ситора Хамидова и Екатерина Тунгускова.

Все бегуны получили памятные медали. Мужчины и женщины в абсолютном зачете с первого по восьмое место на дистанции 21 километр были награждены денежными призами от 3 до 12 миллионов сумов.

Sputnik Узбекистан делится самыми яркими моментами спортивного праздника.

Теги:
Ташкент, спорт, марафон, забег



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