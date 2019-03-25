Золотой прыжок Лины Черязовой: архивное видео в память об ушедшей чемпионке

Единственная для Узбекистана олимпийская чемпионка в зимних видах спорта Лина Черязова скончалась в Новосибирске на 51-м году жизни. 25 лет назад на Играх в Лиллехаммере она принесла республике первую и по сей день единственную золотую награду в лыжном фристайле.

Этот день стал для Черязовой и триумфом, и тяжелым испытанием. Сразу после награждения спортсменка узнала о смерти своей мамы.

Летом 1994 года она получила тяжелейшую травму, некоторое время находясь в коме. Однако Черязова нашла в себе силы вернуться в спорт и достойно выступить на следующих Играх четырехлетия в Нагано.

После ухода из большого спорта олимпийская чемпионка уехала в Сибирь, где работала учителем физкультуры в одной из школ Новосибирска.

По данным регионального комитета по физкультуре и спорта, Черязова скончалась после продолжительной болезни. руководство НОК Узбекистана уже выразило соболезнования родным и близким чемпионки.

В память о легендарной спортсменки предлагаем еще раз посмотреть архивные кадры триумфального прыжка, принесшего Узбекистану спортивную славу на "белой олимпиаде".