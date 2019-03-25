Золотой прыжок Лины Черязовой: архивное видео в память об ушедшей чемпионке

Этот день стал для Черязовой и триумфом, и тяжелым испытанием. Сразу после награждения спортсменка узнала о смерти своей мамы.
Летом 1994 года она получила тяжелейшую травму, некоторое время находясь в коме. Однако Черязова нашла в себе силы вернуться в спорт и достойно выступить на следующих Играх четырехлетия в Нагано.
По данным регионального комитета по физкультуре и спорта, Черязова скончалась после продолжительной болезни. руководство НОК Узбекистана уже выразило соболезнования родным и близким чемпионки.
В память о легендарной спортсменки предлагаем еще раз посмотреть архивные кадры триумфального прыжка, принесшего Узбекистану спортивную славу на "белой олимпиаде".