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Старость не в радость: в Казахстане родня бросила бабушку в больнице

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© Ruptly

Вот уже полгода пожилая женщина находится в больничных стенах. Там же она отметила свое 85-летие.

Пожилая казахстанка Валентина Зиневич полгода живет в больнице. По словам врачей, брат и две его дочери пропали с того момента, как бабушку подготовили к выписке. Вместе с родственниками исчезли и документы старушки: бумаги на дом и банковская карта, сообщает Sputnik Казахстан.

"Мы неоднократно обращались к участковому. Он сделал все, что мог. Ездил домой (к дому Валентины Зиневич. — Прим. ред.), сказал, что там никого нет, никто не открывает", — рассказал Марал Абилкасымов, заведующий отделом травматологии ГКП "Костанайская городская больница".

По его словам, сейчас состояние бабушки удовлетворительное.

"Возраст есть возраст, временами заговаривается, а так мы можем ее абсолютно спокойно выписать, — отметил врач. — При наличии документов можно было бы ее оформить в дом престарелых".

Старушка подозревает, что родственники могли ее обмануть, но все равно ждет их и не падает духом.

Теги:
больница, отношения, родственники, пожилые люди, старость



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