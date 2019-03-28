Спа-процедуры с обезьянкой - самое трогательное видео

Животные так часто походят на нас.
Пользователи в сети умиляются сходству обезьяны с человеком.
Похожи и жесты, и даже мимика.
Пытаемся вместе проснуться с утра вместе с этим забавным видео.
Когда всеми силами пытаешься проснуться.
Животные так часто походят на нас.
Пользователи в сети умиляются сходству обезьяны с человеком.
Похожи и жесты, и даже мимика.
Пытаемся вместе проснуться с утра вместе с этим забавным видео.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил Объединенные Арабские Эмираты. В честь высокого гостя в Дубае устроили уникальную по масштабу инсталляцию.
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