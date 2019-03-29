Жабы атакуют: ядовитые создания заполонили Флориду - видео

Как указывает портал CBS This Morning, размер жаб-ага может превышать 20 см, а вес достигать одного килограмма.

Земноводные заполонили сады, бассейны, тротуары и даже жилые помещения. Специалисты призывают горожан быть внимательными и более пристально следить за детьми, ведь головы лягушек покрыты ядовитой жидкостью. Домашние животные также могут пострадать, если съедят слишком много таких особей.

Специалисты объяснили, что причиной появления их в городе стало дождливое начало весны.

Каким образом власти штата намерены бороться с засильем жаб, неизвестно, однако в ближайшие недели их может стать еще больше.

Жаба-ага была завезена во Флориду из Центральной и Южной Америки и считается инвазивным видом (то есть распространившимся в результате деятельности человека). Ядовитая субстанция, которую выделяют жабы, приводит к конвульсиям, параличу и смерти у животных и вызывает галлюцинации у людей.