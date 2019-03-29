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Жабы атакуют: ядовитые создания заполонили Флориду - видео

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© Sputnik / Андрей Соломонов

Тысячи огромных ядовитых жаб заполонили улицы американского города Палм-Бич-Гарденс (штат Флорида).

Как указывает портал CBS This Morning, размер жаб-ага может превышать 20 см, а вес достигать одного килограмма.

Земноводные заполонили сады, бассейны, тротуары и даже жилые помещения. Специалисты призывают горожан быть внимательными и более пристально следить за детьми, ведь головы лягушек покрыты ядовитой жидкостью. Домашние животные также могут пострадать, если съедят слишком много таких особей.

Снимок фотографа Jasmine Vink, победивший в категории Wildlife and Animal конкурса 2018 года Photographer of the Year Presented by Panasonic
© Foto: Jasmine Vink/2018 Photographer of the Year Presented by Panasonic
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Специалисты объяснили, что причиной появления их в городе стало дождливое начало весны.

Каким образом власти штата намерены бороться с засильем жаб, неизвестно, однако в ближайшие недели их может стать еще больше.

Жаба-ага была завезена во Флориду из Центральной и Южной Америки и считается инвазивным видом (то есть распространившимся в результате деятельности человека). Ядовитая субстанция, которую выделяют жабы, приводит к конвульсиям, параличу и смерти у животных и вызывает галлюцинации у людей.

Теги:
Флорида, Видео



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