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Мальчик в Ташкенте делится секретами с ожившей куклой - милое видео

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Санкт-петербургский театр кукольный формат (КУКФО) привез в Узбекистан интерактивную выставку "Куклы города белых ночей".

На выставке в Молодежном театре Узбекистана представлены авторские куклы, которые участвовали в различных спектаклях: "Пиковая дама", "Картинки из романа", "Преступление и наказание", "Пиратская история", "Аленький цветочек", "Щелкунчик", "Птифуры".

Выставка особенно заинтересовала детей, ведь куклы очень реалистичные: кажется, что через секунду они оживут. 

"Кукольный формат" - авторский театр с европейской камерной атмосферой, созданный в 2002 году режиссером и художником Анной Викторовой.

Как маленький Вова рассказывает кукле о своих научных открытиях, смотрите на видео Sputnik.




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