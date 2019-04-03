Мальчик в Ташкенте делится секретами с ожившей куклой - милое видео

На выставке в Молодежном театре Узбекистана представлены авторские куклы, которые участвовали в различных спектаклях: "Пиковая дама", "Картинки из романа", "Преступление и наказание", "Пиратская история", "Аленький цветочек", "Щелкунчик", "Птифуры".

Выставка особенно заинтересовала детей, ведь куклы очень реалистичные: кажется, что через секунду они оживут.

"Кукольный формат" - авторский театр с европейской камерной атмосферой, созданный в 2002 году режиссером и художником Анной Викторовой.

Как маленький Вова рассказывает кукле о своих научных открытиях, смотрите на видео Sputnik.