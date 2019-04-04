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Лучший в Лиге чемпионов: умопомрачительный гол узбекистанца - видео

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Икром Алибаев забил чудо-гол со своей половины поля.

Гол, забитый в матче ташкентского "Локомотива" против клуба "Аль-Вахда" в 2018 году, в голосовании на звание самого красивого забитого мяча в истории Лиги чемпионов АФК вышел в финал.

На 53-й минуте противостояния полузащитник Икром Алибаев точнейшим ударом со своей половины поля отправил мяч прямо в сетку, обманув не только вратаря гостей, но и ,казалось бы, законы физики.

Соперникам оставалось только в недоумении разводить руками и хвататься за головы.

На выход в финал также претендовал гол Сауда Харири, забитый в матче "Аль-Иттихад" - "Аль-Вахда".

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