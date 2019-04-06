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Там где не ступала нога Зидана: Матерацци опробовал новый пластиковый газон

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Легендарный футболист вышел на поле из переработанных пластиковых стаканчиков, использованных во время Чемпионата мира 2018.

Футбольный матч с участием экс-защитника итальянской сборной Марко Матерацци прошел в Сочи.

“Это новый опыт для меня – играть на таком поле из переработанного пластика. Мы часто не думаем о том, как перерабатывается пластик, а тут важное применение. Для нас это просто игра в футбол, но такие поля смогут использовать детские школы в будущем. Так что это очень важный шаг для всего мира,” – отметил Матерацци.

50,000 стаканов или 2,5 тонны пластика потребовались для изготовления поля в целях программы по эффективному использованию и приумножению наследия чемпионата мира по футболу.
Подробнее смотрите в видео.

Теги:
Спорт, футбол



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