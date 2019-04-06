Уникальный борец с минами: новый корабль показали в Петербурге – видео

Из цеха в Петербурге вывели новейший корабль противоминной обороны "Владимир Емельянов". Он стал четвертым кораблем проекта 12700.

Тральщик с уникальным корпусом из монолитного стеклопластика, который невидим для магнитных взрывателей, планируют спустить на воду уже нынешним летом.

Боевой корабль нового поколения может расчищать коридоры в минных полях и вести поиск одиночных мин не только в акваториях, но и в морском грунте. Корпус тральщика - из монолитного стеклопластика, невидимый для магнитных мин, - не имеет аналогов в мире. Новый корабль обладает высокой маневренностью и оснащен современной противоминной системой.

Базовый тральщик носит имя легендарного корабела, Героя социалистического труда Владимира Александровича Емельянова.