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Как выглядит питомник для кораллов на Сейшелах - видео

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Потепление океана и загрязнение окружающей среды привело к вымиранию коралловых рифов на Сейшелах.

Для того, чтобы предотвратить катастрофу, экологи создали питомники, куда попадают поврежденные и обломанные кусочки кораллов.

Когда кораллы подрастут и адаптируются к изменениям температуры воды, ученые вернут их обратно в океан.

Теги:
экология, Океаны



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