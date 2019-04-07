Как выглядит питомник для кораллов на Сейшелах - видео

Потепление океана и загрязнение окружающей среды привело к вымиранию коралловых рифов на Сейшелах.

Для того, чтобы предотвратить катастрофу, экологи создали питомники, куда попадают поврежденные и обломанные кусочки кораллов.

Когда кораллы подрастут и адаптируются к изменениям температуры воды, ученые вернут их обратно в океан.