Когда бывшая пришла на свадьбу: жених между двух огней – видео

Так много мелочей могут омрачить праздник бракосочетания. Волнение, плохая погода, поломка декора, опоздания или пьяные выходки гостей. А что насчет другой невесты? Да еще и бывшей девушки вашего возлюбленного, которая всеми силами пытается занять ваше место у алтаря.

Именно такая ситуация произошла на этом видео. Кто-то из гостей запечатлел, как две девушки в свадебных платьях буквально "разрывают жениха на куски". Сам же мужчина, казалось бы, уже сделал свой выбор, но цепкие пальцы "лженевесты" не хотят упускать свое счастье. "Замуж любой ценой" – вот девиз отважной красавицы. В итоге не выдерживает сама виновница торжества и со слезами на глазах спешит покинуть церемонию.

Подробнее – смотрите в видео.