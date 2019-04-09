21:03 09 Апреля 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB129.37
  • EUR9477.37
  • USD8451.37
Поиск
Видео

Веселое утро таможни: мужчина попал в багажный сканер - видео

Получить короткую ссылку
301 0 0

Новости

Все новости
Все новости
Одноклассники

Сегодня в одном из аэропортов произошла самая странная сцена за несколько лет. Как один мужчина заставил всех таможенников смеяться - смотрите видео!

Сегодня утром работникам таможенной службы было очень весело - они наблюдали за самой странной сценой за последние несколько лет их работы.

Один из посетителей аэропорта, видимо, путешествующий впервые в своей жизни, решил не выпускать свой чемодан из рук, когда его попросили поставить груз на ленту сканера.

Какого же было удивление сотрудников пограничной службы, когда мужчина всерьез забрался на ленту вместе с чемоданом, и, более того, поместился там.

В Сети уже беспокоятся за его жизни, ведь он получил огромную дозу облучения.

Другие же пользователи соцсетей шутят, что он просто впервые отправился в путешествие и не понял, что от него требуется.

Другие же вообще считают, что все это постановка.

В любом случае, после того, как мужчина спустился с ленты, сотрудники просто не знали, что с этим делать.

Хотите узнать, что было дальше? Смотрите видео!

Теги:
аэропорт, таможенники, Таможня, Таможня, Instagram, Instagram, Instagram, YouTube, Одноклассники, Одноклассники, одноклассники, скандальное видео, смешное видео, видеоролик, Видео



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Международная исламская академия Узбекистана
Международной исламской академии Узбекистана - 20 лет
Пятьдесят оттенков неба: как делают знаменитую риштанскую керамику
Пятьдесят оттенков неба: как делают знаменитую риштанскую керамику
Личная жизнь Тамерлана
Женщины великого Тамерлана: кто был в гареме правителя

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054