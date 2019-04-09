Пятьдесят оттенков неба: как делают знаменитую риштанскую керамику

Город Риштан издревле славится своими мастерами по изготовлению керамики. Смотрите в видео Sputnik Узбекистан, как делают настоящую глиняную посуду, от которой невозможно отвести взгляд.

Глина для изготовления риштанской керамики используется без каких-либо добавок, рассказал мастер-керамист Рустам Усманов.

Сформированное изделие сушат, покрывают жидкой глиной (ангобирование). Затем его снова нужно хорошо просушить: если в печь поставить влажное изделие, оно может треснуть.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Глина, печь и лазурит: узбекский мастер о секретах риштанской керамики

После первого обжига — роспись. Мастера в основном используют три вида красок: окись кобальта (после второго обжига дает синий цвет), меди (зеленый) и марганца (коричневый). Расписанное изделие покрывают глазурью (она сохнет очень быстро) и отправляют в печь. Глазурь при обжиге плавится и становится прозрачной.

Первый обжиг длится 10-12 часов при температуре 920-940 градусов, второй — восемь часов при температуре 980 градусов.

Как и у всех других школ, у риштанской есть свои особенности в оформлении, набор символов и цветов. Каждый мастер в своей работе опирается не только на свою безграничную фантазию, но и на традицию той или иной школы, а если и привносит что-то новое, то только в рамках сложившейся стилистики.

Как проивзодят уникальную и всемирно известную риштанскую керамику, смотрите в видеосюжете корреспондента Sputnik Узбекистан.