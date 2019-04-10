Дружба мальчика с особенностями развития и мусорщика - трогательное видео

Видео, на кадрах которого мальчик с особенностями развития встречает сборщика мусора, по-настоящему растрогало Сеть.

Каждое утро Джонатан Хасельбуш просит свою маму вывести его на улицу, чтобы он мог наблюдать за тем, как мужчины собирают мусор.

В прошлом году, на праздник Хеллоуин, мальчик даже нарядился в костюм работника мусорной компании.

Работник по имени Антонио не мог остаться равнодушным к этому милому мальчику, поэтому в одно дождливое утро он решил подойти к Джонатану и обнять его.

Естественно, счастью подростка не было предела - мама засняла все на видео, которое позже выложила в Сеть.

По словам мамы, теперь Антонио и Джонатан стали лучшими друзьями. Мальчик ждет смены мужчины, чтобы просто выйти с утра на крыльцо и обнять друга.

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