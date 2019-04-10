Легенда испанской "Барселоны": фанаты окружили Хави в Ташкенте – видео

Бывший капитан футбольного клуба "Барселона" и сборной Испании вчера посетил Ташкент. Игрок принял участие в матче Азиатской Лиги чемпионов со своим новым клубом "Аль-Садд" против столичного "Локомотива".

Но покинуть самый гостеприимный город земли ему просто так не удалось. На видеоролике толпа фанатов обступила автобус с кумиром. Каждый пытается сфотографировать героя матча и обратить на себя внимание звездного игрока. Сам хави приветливо улыбается и машет толпе из окна автобуса.

"Пахтакор" на своем поле сыграл вничью с клубом "Аль-Садд" из Катара. Игра закончилась со счетом 2:2, причем в составе гостей оба мяча забил сам Хави.