Лисичке не понравился запах лап ее друга - смешное видео

Звезда Instagram домашняя лисичка Джунипер не в восторге от запаха лап своего друга - какая реакция последовала за этим- смотрите видео!

Вы даже не могли себе представить, что главной звездой Instagram среди животных окажется домашняя лисичка.

Да-да, лисичка по кличке Джунипер с рождения живет с людьми, собаками и другой лисичкой. Количество подписчиков прибавляется с каждым днем, а хозяйка не устает делится с пользователями трогательными кадрами жизни этих прекрасных созданий.

По словам хозяйки, держать в доме лису - очень сложно. Они крушат вещи, иногда плохо пахнут (смесь аммиака и скунса), а также часто испытывают стресс из-за новых людей рядом.

Но вот лисичка Джунипер отлично ладит как с людьми, так и собаками. Но вот иногда совсем не прочь подраться со своим другом - вторым лисом.

Животные дерутся из-за любой мелочи: еда, ласка хозяйки, игры и многое другое.

На этом видео, по словам хозяйки, Джунипер очень не понравился запах от лап своего друга. Соответственно, он решил на него немного "покричать".

Со стороны это выглядит очень страшно, однако такие сценки у них в доме происходят чуть ли не каждый день.

Хотите посмотреть, как лисички ругаются друг с другом - смотрите это трогательное видео!