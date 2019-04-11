11:52 11 Апреля 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB129.37
  • EUR9477.37
  • USD8451.37
Поиск
Видео

Когда свирепому хищнику нужна помощь: на видео попало спасение акулы

Получить короткую ссылку
20 0 0

Новости

Все новости
Все новости
Associated Press

Обессилевшую акулу обнаружили серфингисты на скалистом берегу в ЮАР. Смотрите на видео, как хищника спасали неравнодушные люди.

Акула укусила дайвера
© Youtube / Will Krause
Жуткое видео: акула вцепилась в голову дайвера
Акулу случайно выбросило на каменистый берег в ЮАР. Люди увидели ее и приняли решение перенести в спокойную бухту со свободным выходом в открытое море.

Поразмыслив, серферы предложили для этих целей доску для катания на волнах.

Операция по спасению завершилась благополучно, и белая акула вернулась в родную стихию.

Теги:
Море, Происшествие, спасение, акула



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Производство Риштанской керамики
Из печи появляется лазурь: что происходит в мастерской керамиста в Риштане
Лисичке не понравился запах лап ее друга - смешное видео
Лисичке не понравился запах лап ее друга - смешное видео
Личная жизнь Тамерлана
Женщины великого Тамерлана: кто был в гареме правителя

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054