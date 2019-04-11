Когда свирепому хищнику нужна помощь: на видео попало спасение акулы

Поразмыслив, серферы предложили для этих целей доску для катания на волнах.
Операция по спасению завершилась благополучно, и белая акула вернулась в родную стихию.
Обессилевшую акулу обнаружили серфингисты на скалистом берегу в ЮАР. Смотрите на видео, как хищника спасали неравнодушные люди.
Поразмыслив, серферы предложили для этих целей доску для катания на волнах.
Операция по спасению завершилась благополучно, и белая акула вернулась в родную стихию.
Звезда Instagram домашняя лисичка Джунипер не в восторге от запаха лап своего друга. Какая реакция последовала за этим - смотрите видео!
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Горожане делятся завораживающими видеороликами бушующей стихии.
В Узбекистане стартовали совместные учения силовых структур. Они продлятся с 9 по 13 апреля.
Новый логотип состоит из буквенного элемента и текстового блока.
Министр сельского хозяйства Башкирии Ильшат Фазрахманов и руководство Минсельхоза Узбекистана обсудили вопросы организации оптово-распределительных центров (ОРЦ) для поставок плодоовощной продукции в РФ.