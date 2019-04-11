Когда свирепому хищнику нужна помощь: на видео попало спасение акулы

Обессилевшую акулу обнаружили серфингисты на скалистом берегу в ЮАР. Смотрите на видео, как хищника спасали неравнодушные люди.

Акулу случайно выбросило на каменистый берег в ЮАР. Люди увидели ее и приняли решение перенести в спокойную бухту со свободным выходом в открытое море.

Поразмыслив, серферы предложили для этих целей доску для катания на волнах.

Операция по спасению завершилась благополучно, и белая акула вернулась в родную стихию.