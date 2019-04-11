Воздушному судну - воздушный поцелуй: малыш желает вам приятного полета

Только эта стюардесса смогла завлечь малыша интересной игрой и позволила маме поспать - смотрите видео!

Путешествовать с ребенком непросто, однако девушке, которая летела прошлой ночью в Лас-Вегас, повезло с бортпроводниками.

В Сеть попало видео, на кадрах которого молодая мама очень устала, а одна из стюардесс решила дать ей отдохнуть, взяв на себя ответственность, и завлечь 19-месячного малыша, который совсем не хотел спать.

Веселая стюардесса просто ходила с ребенком по салону самолета и посылала воздушные поцелуи пассажирам.

Вскоре и малыш увлекся такой интересной игрой.

Кстати, сама стюардесса потом заявила, что это была первая смена, от которой она не устала, ведь ее 14-часовой рабочий день скрасила эта забавная ситуация.

Как пассажиры рейса в Лас-Вегас развлекались с ребенком, смотрите на видео!