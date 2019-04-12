Появилось видео, где глава Еврокомиссии чуть не сжег первую леди Руанды

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер едва не поджег первую леди Руанды. Как сообщает RT, это произошло 7 апреля во время церемонии зажигания пламени возле Мемориального центра в Кигали.
Торжественная церемония была посвящена 25-й годовщине со дня геноцида, устроенного в Руанде, в результате которого погибли 800 тысяч человек.
Участники мероприятия, в том числе президент Руанды Поль Кагаме, его жена Жаннетт и глава ЕК Юнкер зажгли факелами огонь на мемориале "Пламя надежды".
Затем Юнкер с горящим факелом неловко повернулся, и в этот момент едва не задел жену президента.
Сотрудники службы моментально отреагировали и забрали горящий факел из рук политика.