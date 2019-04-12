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Появилось видео, где глава Еврокомиссии чуть не сжег первую леди Руанды

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© RT en Español

Курьезный и вместе с тем весьма неприятный случай произошел на церемонии памяти жертв руандского геноцида – там чуть было не пострадала жена президента Руанды Поля Кагаме.

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер едва не поджег первую леди Руанды. Как сообщает RT, это произошло 7 апреля во время церемонии зажигания пламени возле Мемориального центра в Кигали.

Торжественная церемония была посвящена 25-й годовщине со дня геноцида, устроенного в Руанде, в результате которого погибли 800 тысяч человек.

Участники мероприятия, в том числе президент Руанды Поль Кагаме, его жена Жаннетт и глава ЕК Юнкер зажгли факелами огонь на мемориале "Пламя надежды".

Затем Юнкер с горящим факелом неловко повернулся, и в этот момент едва не задел жену президента.

Сотрудники службы моментально отреагировали и забрали горящий факел из рук политика.

Теги:
Жан-Клод Юнкер, курьез, Видео



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