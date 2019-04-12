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"Поехали!": каким был первый полет на орбиту Юрия Гагарина

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Первый полет человека в космос состоялся 12 апреля 1961 года - 58 лет назад. Смотрите архивное видео покорения космоса.

Кто не слышал знаменитую фразу "Поехали!", сказанную летчиком-космонавтом Юрием Алексеевичем Гагариным перед запуском космического корабля "Восток-1". Слово, произнесенное 59 лет назад, стало крылатым в Советском Союзе и во всем мире.

Космонавт Роскосмоса Олег Кононенко
РИА Новости / ТАСС/POOL
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Двенадцатого апреля 1961 года в 09:07 по московскому времени стартовала ракета-носитель и спустя считаные минуты достигла низкой орбиты земли. Это событие всколыхнуло весь мир – человек впервые вышел в космическое пространство.

Корабль "Восток-1" провел в полете 1 час 48 минут.

В 1963 году Валентина Терешкова стала первой женщиной-космонавтом. В 1965-м Алексей Леонов впервые вышел в открытый космос. В 1969 году была создана экспериментальная орбитальная станция.

Теги:
Видео, День космонавтики, Космос, Юрий Гагарин



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