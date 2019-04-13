Чарующие звуки тонкого льда: как "говорит" замерзшая вода – магическое видео

Потрясающие звуки замершей воды удалось записать шведскому фотографу Хенрику Триггу. Смотрите на видео красивейшие пейзажи в тандеме с музыкой льда.

Хобби фотографа Хенрика Тригга - кататься по озерам родной страны и снимать на фото потрясающие пейзажи замерзших озер и заснеженных гор.

Хенрик в буквальном смысле скользит по тонкому льду. При этом его коньки издают завораживающие и неповторимые звуки. Причина возникновения невероятных звуков - толщина ледяного покрова, от которой и зависят изменения в "музыке". Местами она составляет не больше 45 миллиметров.

Фотограф никогда не знает наверняка, как далеко он сможет проехать на коньках. Именно эта неопределенность манит его еще больше.