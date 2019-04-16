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Скейтеры против качков: самая обсуждаемая драка в Ташкенте - видео

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Кадры, на которых мужчины "учат" скейтеров "хорошим манерам", - смотрите видео!

Группы в соцсетях накануне буквально взорвало видео, на кадрах которого двое накачанных мужчин устроили разборки со скейтерами.

На площадку пришла мама с ребенком, и молодежь "вежливо попросила убрать малыша с площадки" — ребенок мог получить травмы.

Сила есть – ума не надо: в центре Ташкента двое качков избили скейтеров >>

После этого девушка позвала двух мужчин, которые принялись "учить" скейтеров манерам.

ГУВД Ташкента опубликовало официальное сообщение относительно инцидента: 

"На место незамедлительно прибыла группа ППС, которая пресекла дальнейшее развитие инцидента. Двадцатидвухлетние П.К., К.К. и Р.Х. получили телесные повреждения и обратились за медицинской помощью", — говорится в публикации.

Смотрите видео, которое уже взорвало Сеть.

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