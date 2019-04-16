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Чуть не угодил под поезд: лихач чудом спасся на переезде – видео

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Автомобиль в Коканде едва не превратился в груду метала.

Железнодорожный переезд это пытка для каждого водителя. Скопление машин, постоянные очереди, еще и сам переезд так давно перекрыли, а поезд все не едет.

На видео у одно из водителей от длительного ожидания сдали нервы. Лихач, невзирая на правила, устремился на полной скорости прямо через переезд, не заметив, что железнодорожный состав уже совсем близко.

Большая удача или мастерство водителя уберегли нарушителя от неминуемой участи, остается загадкой. Одно можно сказать точно – впредь на переезде он будет очень осторожен.

Подробнее смотрите в видео.

Теги:
Поезд, автомобиль, Видео, авария, машина, Железная дорога



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