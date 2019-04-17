В битве за кубок: самые яркие кадры финала чемпионата Узбекистана по хоккею

В решающем поединке за главный трофей хоккеисты клуба "Семург" разгромили команду "Бинокор" со счетом 4:1. Итоговый счет в серии стал 3:2 в пользу "Семурга".
Самые яркие кадры финального матча смотрите на видео Sputnik.
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В решающем поединке за главный трофей хоккеисты клуба "Семург" разгромили команду "Бинокор" со счетом 4:1. Итоговый счет в серии стал 3:2 в пользу "Семурга".
Самые яркие кадры финального матча смотрите на видео Sputnik.
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