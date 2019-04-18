Банда жениха сметает весь стол после свадьбы - сумасшедшее видео

Целая армия жениха помогает ему собрать со стола всю еду после свадьбы - смотрите видео!

Жених не жених, если пришел в дом к невесте без своей банды и не смел весь стол, который накрыли для них родственники девушки.

Однако на этом видео друзья жениха решили сыграть по-крупному: они просто забрались прямо на стол и принесли с собой огромные пакеты. Вероятно, чтобы сделать это по-быстрому.

К слову, родственницы невесты помогали им в этом, раздавая пакеты.

Пора устраивать новый челлендж и в Узбекистане - кто быстрее соберет еду со стола.

А пока смотрите видео безумной банды жениха и учитесь!