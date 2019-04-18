На "Жуке" в Нью-Йорк: плотник из Перу везет дочери чудо-подарок — видео

Умелец из Лимы готов преодолеть 20 тысяч километров на деревянном Volkswagen Beetle, добравшись из Перу до Нью-Йорка, чтобы поздравить свою 20-летню дочь с днем рождения. Подарок выглядит более чем эффектно.

Необычный подарок в виде деревянной машины девочка заказала своему отцу пять лет назад. Теперь перуанский плотник по имени Ортега готов исполнить ее мечту, отправившись в дальнее путешествие на "Фольксваген жук", полностью обшитом деревянными панелями.

Ему предстоит преодолеть половину экватору, добравшись из Перу до Нью-Йорка на своем необычном автомобиле. Машина отделана лакированным деревом не только снаружи, плетеные сидения и обшивка крыши и дверей присутствует и внутри салона. Сам путешественник рад такому приключению, ведь это позволило ему найти тысячи новых друзей.

Как выглядит самый необычный "Фольксваген жук", смотрите в нашем видео.