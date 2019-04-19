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Когда невеста сбегает из-под венца - видео последствий

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© Одноклассники

Сбежавшая невеста передумала сбегать, но было уже поздно. Девушка попросила довезти ее обратно, однако водители решили потребовать с нее денег - смотрите видео!

Когда сбегаешь со свадьбы, то лучше заранее подготовиться, чтобы не получилось так, как у героини нашего видео.

Девушка, судя по всему, сбежавшая со свадьбы, в прекрасном белоснежном платье, но с уже поплывшим макияжем, просит одного из водителей довезти ее до места, где находится ее муж.

Вероятно, в последний момент девушка передумала выходить замуж и сбежала подальше от свадебной церемонии.

Однако позже, проплакав некоторое количество времени, она поняла, что без мужа жизнь не та, и решила вернуться. Уже смеркалось, поэтому добраться до своего возлюбленного можно было только поймав машину. 

Один из водителей предложил ей доехать за 20 тысяч сумов, но девушка попросила довезти ее за 15 тысяч (свадьба все-таки).

Что произошло дальше - смотрите в нашем видео!

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