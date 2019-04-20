Жизнь после смерти: природа возвращается в чернобыльские земли

Чернобыль стал для человечества синонимом ядерной катастрофы. 26 апреля 1986 года в ходе испытания безопасности из-за ошибки персонала произошло непоправимое. Но сегодня, оказывается, Зона стала очень привлекательным местом для животных.
С высоты птичьего полета камеры запечатлели, как в Гомельской области в приволье обитают лошади.
Чернобыль стал для человечества синонимом ядерной катастрофы. 26 апреля 1986 года в ходе испытания безопасности из-за ошибки персонала произошло непоправимое. Но сегодня, оказывается, Зона стала очень привлекательным местом для животных.
Пушистый красавец знает, что теперь он точно неотразим.
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Полное видео со встречи южнокорейского президента в аэропорту Ташкента.
Голодному коту остается только наблюдать, как наглый попугай заигрывает с ним - смотрите видео!
На проезжей части наносятся "островки" безопасности для пешеходов и дополнительной секции для разворота транспортных средств.
Первые леди Узбекистана и Южной Кореи посетили ряд учреждений социальной и культурной сферы. На Ким Чжон Сук большое впечатление произвели показ национальных костюмов Узбекистана и обряд "Келин салом" - приветствие невесты.
Всего жертвами аварии с участием автобуса стали 11 человек.