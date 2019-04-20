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Жизнь после смерти: природа возвращается в чернобыльские земли

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С высоты птичьего полета камеры запечатлели, как в Гомельской области в приволье обитают лошади.

Чернобыль стал для человечества синонимом ядерной катастрофы. 26 апреля 1986 года в ходе испытания безопасности из-за ошибки персонала произошло непоправимое. Но сегодня, оказывается, Зона стала очень привлекательным местом для животных.

Теги:
Видео, Животные, Чернобыль



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