На видео попало, как обессиленный белый медведь просит у людей помощи

Истощенный белый медведь забрел на Камчатку случайно, приплыв на дрейфующей льдине. Местные власти уже готовят спасательную операцию. Домой на Чукотку хищника планируют вернуть на вертолете.

Местные жители назвали медведя "камчатским Умкой". по их словам, животное не проявляет агрессии и выглядит обессиленным.

Ветеринары планируют усыпить медведя и вертолетом доставить к месту его традиционного обитания - к мысу Наварин на Чукотке.