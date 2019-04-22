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Опять потоп: как заливало Ташкент на выходных - видео

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Пользователи в Сети жалуются на то, что каждый раз дожди оборачиваются катастрофой для столицы.

Пользователи в соцсетях активно делятся последствиями прошедшей бури. Многие из них  очень недовольны водосточными  системами города и работой коммунальных служб. По их словам, при любом сильном дожде, город буквально затапливает. Убедиться в этом сами мы можем на видео. Машины уже не едут, они плывут. Деревья повалены сильным ветром,а 

Напомним, в Узбекистане в последние недели установилась дождливая погода, синоптики регулярно сообщают о выпадении аномального количества осадков.

В конце марта по всему Узбекистану также прошли сильные дожди и грозы.

Ураган в Ташкенте
© Подробно.уз
Ураган в Ташкенте: в городе повалены деревья и затоплены улицы
Совсем недавно сильные дожди привели к затоплению улиц в Бухаре. В конце марта от ливней пострадал Самарканд. Погодные условия нарушили работу многих организаций города. Передвигаться по Самарканду было очень трудно. Ситуация на дорогах также была осложнена: не все машины могли преодолеть гигантские лужи.

В Дехканабадском районе Кашкадарьинской области из-за сильных проливных дождей провалилась автомобильная дорога.

Теги:
Ташкент, ураган, шторм, ливень, дождь



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