Опять потоп: как заливало Ташкент на выходных - видео

Пользователи в Сети жалуются на то, что каждый раз дожди оборачиваются катастрофой для столицы.

Пользователи в соцсетях активно делятся последствиями прошедшей бури. Многие из них очень недовольны водосточными системами города и работой коммунальных служб. По их словам, при любом сильном дожде, город буквально затапливает. Убедиться в этом сами мы можем на видео. Машины уже не едут, они плывут. Деревья повалены сильным ветром,а

Напомним, в Узбекистане в последние недели установилась дождливая погода, синоптики регулярно сообщают о выпадении аномального количества осадков.

В конце марта по всему Узбекистану также прошли сильные дожди и грозы.

Совсем недавно сильные дожди привели к затоплению улиц в Бухаре. В конце марта от ливней пострадал Самарканд. Погодные условия нарушили работу многих организаций города. Передвигаться по Самарканду было очень трудно. Ситуация на дорогах также была осложнена: не все машины могли преодолеть гигантские лужи.

В Дехканабадском районе Кашкадарьинской области из-за сильных проливных дождей провалилась автомобильная дорога.