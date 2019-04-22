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Пранк со змеей заставил людей творить безумные вещи - смешное видео

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Как жертвы пранкера убегают от ненастоящей змеи - от этого видео у вас заболит живот!

Самые смешные видео в Сети - это пранки.

Особенно смешно, когда блогеры пугают на улице людей: реакция каждый раз абсолютно непредсказуема.

На этом видео пранкер решил подшутить над людьми тем, что осторожно прикреплял к их одежде искусственную змею и с криками "Змея!Змея!" убегал подальше.

То, что люди творят на этих кадрах, узнав, что рядом с ними змея - стоит увидеть. Кто-то забирается на столб, кто-то падает за прилавок в кафе, а кто-то просто решает скрыться в озере. Представляете, насколько им страшно, когда в итоге жертвы пранкера узнают, змея все равно рядом - ведь она веревкой прикреплена к их одежде.

А как бы отреагировали на такой поступок вы? Смотрите видео!

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