Гаспарян о победе Зеленского: эйфория после инаугурации очень скоро пройдет

Политический эксперт Армен Гаспарян прокомментировал победу Владимира Зеленского на президентских выборах на Украине, специально для Sputnik.

Армен Гаспарян рассуждает, чем обернется выбор украинцев для страны и для самого шоумена Зеленского.

Эксперт уверен, что уже совсем скоро на будущего президента обрушится вал критики, а действующая власть так просто не сдаст позиции, даже после избрания нового лидера государства.

Более того, Владимиру Зеленскому придется взять на себя ответственность за совершение предыдущей власти, а управление страной очень мало похоже на фильм или сериал.

"В момент инаугурации, все грехи прошлых властей Зеленский берет на себя",— заявил эксперт.

Напомним, что Владимир Зеленский от партии "Слуга народа" набрал более 73% голосов во втором туре выборов президента Украины.

© Sputnik / Стрингер Победа Зеленского на выборах президента: реакция на Украине и в мире

Еще ни один президент не получал такой кредит доверия со стороны граждан Украины. Между тем, за действующего главу Украины Петра Порошенко проголосовали лишь 24,49% избирателей.

Второй тур выборов президента прошел 21 апреля. В МВД и ЦИК Украины не зафиксировали массовых нарушений, которые могли бы повлиять на результаты голосования.