Кофе с собой для хаски - супер милое видео

После просмотра этого видео, вам обязательно захочется выпить вкусный латте или... завести хаски!

Каждый из нас не может с утра проснуться и не выпить чашечку кофе.

А знали ли вы, что среди собак тоже есть любители крепкого напитка? Например, эти хаски просто обожают вкусный кофе по утрам, а если их не угостили дома, то хозяевам приходится заезжать по пути в кофейню, чтобы купить псам их утренний латте.

Только взгляните на выражения лиц этих собак! Тоже захотелось, верно?

Паппучино: бариста в США подает собакам напиток прямо из окна - видео >>

Кстати, бариста в США настолько любит собак, что подают кофе не только хозяевам, но их питомцам.

Джоди Брук назвал новый напиток Паппучино, в его состав входят только взбитые сливки (кофе собакам лучше не пить).

Начните это утро с кофе и...хаски. Смотрите видео!