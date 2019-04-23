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Кофе с собой для хаски - супер милое видео

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После просмотра этого видео, вам обязательно захочется выпить вкусный латте или... завести хаски!

Каждый из нас не может с утра проснуться и не выпить чашечку кофе.

А знали ли вы, что среди собак тоже есть любители крепкого напитка? Например, эти хаски просто обожают вкусный кофе по утрам, а если их не угостили дома, то хозяевам приходится заезжать по пути в кофейню, чтобы купить псам их утренний латте.

Только взгляните на выражения лиц этих собак! Тоже захотелось, верно?

Паппучино: бариста в США подает собакам напиток прямо из окна - видео >>

Кстати, бариста в США настолько любит собак, что подают кофе не только хозяевам, но их питомцам. 

Джоди Брук назвал новый напиток Паппучино, в его состав входят только взбитые сливки (кофе собакам лучше не пить). 

Начните это утро с кофе и...хаски. Смотрите видео!

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