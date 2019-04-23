Скандал в Кыргызстане: чиновники уснули во время выступления президента

В понедельник, 22 апреля, в Оше прошел первый телекоммуникационный форум с участием президента.

Сразу после мероприятия на YouTube-канале Жалбырак-ТВ появилось видео, которое иллюстрирует, что не всем присутствующим было интересно.

© Sputnik / Александр Уткин Опасность недосыпа, или Что будет, если мало спать

Камеры запечатлели множество людей в зале, которые, прикрыв глаза или вовсе откинувшись на креслах, мирно спали. Примечательно, что сидящие рядом и не думали их будить, видя, что их снимают. Они просто улыбались.

Справедливости ради надо отметить, что непонятно, под выступление ли главы государства уснули эти люди или под выступление другого спикера.

Как указывает Sputnik Кыргызстан, в Оше прошел первый телекоммуникационный форум "Цифровой Кыргызстан: развитие регионов". В мероприятии участвовали более 500 человек — руководители и сотрудники государственных органов Ошской, Баткенской, Джалал-Абадской областей, представители деловой общественности, IT, общественных и международных организаций.