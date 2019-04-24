Черные африканские страусы в Узбекистане: специальный репортаж с фермы

Одно из самых уникальных предприятий уже более трех лет работает в Узбекистане.
Ферма была создана в октябре 2015 года. К ее созданию были привлечены зарубежные специалисты. Грамотное планирование площадей, проектирование зданий и строений фермы, а также подбор технологического оборудования, помогли уже за первый сезон работы показать устойчивый рост поголовья.
Предприятие ориентировано на выпуск высококачественного диетического мяса и кожи.
Сотрудники фермы также прошли обучение по выращиванию страусов – от инкубации, вывода и выращивания цыплят страуса до откорма и убоя молодняка и ухода за ремонтным и родительским стадом.
За первый год своей деятельности ферма получила статус племенного хозяйства, а также лицензию на осуществление деятельности по закупке, заготовке и реализации лекарственных средств, ветеринарных препаратов, кормов и добавок для сельскохозяйственных животных и птиц.
В каком режиме работает ферма в Риштане сейчас - смотрите в видео.