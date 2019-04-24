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Черные африканские страусы в Узбекистане: специальный репортаж с фермы

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Sputnik / Рамиз Бахтияров

О том как устроена племенная ферма по разведению черного африканского страуса в Ферганской области смотрите в репортаже Sputnik Узбекистан.

Одно из самых уникальных предприятий уже более трех лет работает в Узбекистане.

Ферма была создана в октябре 2015 года. К ее созданию были привлечены зарубежные специалисты. Грамотное планирование площадей, проектирование зданий и строений фермы, а также подбор технологического оборудования, помогли уже за первый сезон работы показать устойчивый рост поголовья.

Предприятие ориентировано на выпуск высококачественного диетического мяса и кожи.

Сотрудники фермы также прошли обучение по выращиванию страусов – от инкубации, вывода и выращивания цыплят страуса до откорма и убоя молодняка и ухода за ремонтным и родительским стадом.

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© Foto : Организаторы фестиваля Green city
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За первый год своей деятельности ферма получила статус племенного хозяйства, а также лицензию на осуществление деятельности по закупке, заготовке и реализации лекарственных средств, ветеринарных препаратов, кормов и добавок для сельскохозяйственных животных и птиц.

В каком режиме работает ферма в Риштане сейчас - смотрите в видео.

Теги:
Ферганская область, Фергана, Фермерское хозяйство



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