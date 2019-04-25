Глава Российского экспортного центра: никто так не торгует, как Узбекистан

Expo-Russia Uzbekistan 2019 собирает самых интересных посетителей и спикеров. Министр экономики республики Узбекистан Ботир Ходжаев и руководитель РЭЦ Андрей Слепнев рассказали о целях и задачах форума.

На проходящей выставке Expo-Russia Uzbekistan 2019 министр экономики республики Узбекистан Ботир Ходжаев и руководитель группы компаний Российского экспортного центра Андрей Слепнев подвели итоги второго дня мероприятия.

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Ботир Ходжаев заявил, что данный форум это еще один шаг к тому чтобы укрепить связи бизнесменов из Узбекистана и Российской Федерации.Форматы и способы сотрудничества между бизнесменами обеих стран будут только расширяться.

Андрей Слепнев подчеркнул рост интереса российских компаний к Узбекистану только. По словам руководителя РЭЦ, намечен целый ряд шагов и соглашений для совместного продвижения товаров на внешних рынках. Также Слепнев оченил развитие внешней и внутренней экономики республики, подчеркнув многолетние компетенции Узбекистана в сфере торговли.

"Наверное, никто так не торгует как Узбекистан", - подытожил глава РЭЦ.

Вторая по счету международная выставка Expo-Russia Uzbekistan 2019 открылась 24 апреля во Дворце творчества молодежи.

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Одними из результатов прошлой конференции в подобном формате, стали предварительные договоренности о строительстве первой в Узбекистане АЭС. А уже в октябре прошлого Президенты РФ и Узбекистана дали старт новому проекту. Строительство АЭС завершится до 2028 года.