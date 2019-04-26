Блогер-неудачник: как крутой трюк превратился в мем - смешное видео

Блогер-неудачник повис на столбике. Естественно, его друзья сначала засняли все на видео, а только потом помогли ему выбраться. Смотрите видео!

Сейчас блогеры пытаются сделать все, что угодно, лишь бы заполучить заветные лайки на свои снимки и видео.

Большинство парней пробуют себя в пранках и любят падать на камеру, шутить или разыгрывать друзей и людей на улицах.

Этот блогер вряд ли хотел насмешить людей. Вероятно, он хотел похвастаться своими силами перепрыгнуть налегке столбик на дороге. Однако этот именно тот случай, когда из серьезного видео получается супер смешной шедевр.

К сожалению, парень не смог перепрыгнуть столб: он сел не него так, что столбик вошел ему в штанину и порвал брюки. Но самое смешное в другом: молодой блогер так и не смог слезть со столба. Ему еще пришлось ждать, пока его друзья-блогеры заснимут это, и только потом освободят.

Хотите посмеяться? Тогда смотрите видео!