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Кот-мститель подсунул хозяйке под дверь нож - удивительное видео

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Что сделает ваше животное, если вы нагло закроете дверь перед его носом? Конечно же, достанет нож. Смотрите видео!

Что делают животные, пока вас нет дома?

А что делают кошки, когда перед их носом закрывают дверь? Конечно же, мстят!

Кот на этом видео не может простить своей хозяйке того, что та ушла в ванную комнату и закрыла за собой дверь. Что же приходит на ум хитрому коту?

В истории не указывается, откуда он утащил нож, но найдя именно это холодное оружие, животное решает просунуть его сквозь дверь своей милой и пушистой лапкой, чтобы показать всю ярость от поступка недобросовестной хозяйки.

Девушка тут же достала камеру и засняла эти хладнокровные действия. 

Смотрите видео, что происходит между мстительным котом и его горе-хозяйкой!

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