Когда перед тобой закрыты двери - видео с очень воспитанным котом

Этот черный кот побил все рекорды: его манеры поразят вас - смотрите видео!

Каждый день мы смотрим сотню видероликов, где собаки помогают человеку, открывают сами двери, приносят тапочку к кровати хозяина, работают в качестве няни с детьми.

Но так редко появляются кадры, где можно наблюдать за удивительными способностями кошек.

Например, эта кошка гуляет сама по себе, но всегда возвращается домой - к хозяину.

Однако это настолько воспитанный кот, что он не просто начинает мяукать, чтоб его впустили, а аккуратно стучит в дверь - как настоящий джентльмен.

Видели такое когда-нибудь? Тогда смотрите видео!