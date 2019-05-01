Все колышется, льется и мерцает – видео, на котором мы залипли

Смотрите видео 5-MINUTE MAGIC, которое опубликовано на YouTube-канале. Они расслабляют глаза и заставляют следить за происходящим на экране.
Какая-то внутренняя магия заставляет вновь и вновь пересматривать эти ролики, в которых происходят на первый взгляд обычные, но чрезвычайно увлекательные действия.
Смотрите видео 5-MINUTE MAGIC, которое опубликовано на YouTube-канале. Они расслабляют глаза и заставляют следить за происходящим на экране.
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