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Все колышется, льется и мерцает – видео, на котором мы залипли

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Какая-то внутренняя магия заставляет вновь и вновь пересматривать эти ролики, в которых происходят на первый взгляд обычные, но чрезвычайно увлекательные действия.

Смотрите видео 5-MINUTE MAGIC, которое опубликовано на YouTube-канале. Они расслабляют глаза и заставляют следить за происходящим на экране.

Теги:
видеоролик, Видео



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