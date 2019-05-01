Все колышется, льется и мерцает – видео, на котором мы залипли

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Выяснилось, кто привязал мальчика в Кыргызстане к машине и протащил по земле Случай запредельной жестокости по отношению к ребенку зафиксирован в Бишкеке – там 9-летнего мальчика в "воспитательных" целях волокли привязанного к машине несколько метров. 174

Начальник отделения страховой компании "Узбекинвест" попался на взятке За одобрение на выдачу кредита мужчина требовал у предпринимателя 4 тысяч долларов. Однако был задержан с поличным. 76