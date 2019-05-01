Косатки растерзали китенка и его маму – жестокое видео с квадрокоптера

Косатки напали на путь серых китов и атаковали двух мать и ее детеныша.
Они боролись с хищниками около четырех часов, но все же косаткам удалось разлучить их и убить по отдельности.
Дрон запечатлел в заливе Монтерей в штате Калифорния (США) настоящую бойню между китами и косатками.
Косатки напали на путь серых китов и атаковали двух мать и ее детеныша.
Они боролись с хищниками около четырех часов, но все же косаткам удалось разлучить их и убить по отдельности.
Какая-то внутренняя магия заставляет вновь и вновь пересматривать эти ролики, в которых происходят на первый взгляд обычные, но чрезвычайно увлекательные действия.
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