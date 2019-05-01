14:32 01 Мая 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB130.27
  • EUR9415.03
  • USD8445.49
Поиск
Видео

Косатки растерзали китенка и его маму – жестокое видео с квадрокоптера

Получить короткую ссылку
610 0 0

Новости

Все новости
Все новости
© Mercury News / youtube

Дрон запечатлел в заливе Монтерей в штате Калифорния (США) настоящую бойню между китами и косатками.

Косатки напали на путь серых китов и атаковали двух мать и ее детеныша.

Они боролись с хищниками около четырех часов, но все же косаткам удалось разлучить их и убить по отдельности.

Теги:
Видео, Животные, кит



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Самые прекрасные места на Земле, где снимали "Игру престолов"
Косатки растерзали китенка и его маму – жестокое видео с квадрокоптера
Рейтинг самых счастливых стран мира 2019
Рейтинг самых счастливых стран мира — где Узбекистан?

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054