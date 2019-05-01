Косатки растерзали китенка и его маму – жестокое видео с квадрокоптера

Дрон запечатлел в заливе Монтерей в штате Калифорния (США) настоящую бойню между китами и косатками.

Косатки напали на путь серых китов и атаковали двух мать и ее детеныша.

Они боролись с хищниками около четырех часов, но все же косаткам удалось разлучить их и убить по отдельности.